В Донецке рассказали о нашествии крыс

На подконтрольной группировке «ДНР» территории численность грызунов оценили как высокую — 5 особей на 1000 квадратных метров. Об этом свидетельствуют результаты учета грызунов, проведенного в марте-апреле текущего года, передает сепаратистский канал «Юнион».

Подчеркивается, что было проведено одномоментное истребление грызунов в населенных пунктов, однако крысы до сих пор селятся по соседству с людьми.

Донецкий врач-эпидемиолог Вера Шевелева рассказала, что для истребления грызунов были использованы средства, полученный из России в качестве гуманитарной помощи. Также велась закупка средств за «бюджетные» деньги.

По словам директора управляющей компании «Служба единого заказчика» Леонида Подставного, в Донецке крысы продолжают селиться в подвалах многих многоквартирных домов, из-за того, что компания «Громада» вовремя не вывозит мусор.