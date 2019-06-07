Украина разгромила Сербию в отборе на Евро-2020

Фото: ffu.ua

Сборная Украины по футболу во Львове обыграла сборную Сербии в третьем отборочном матче на Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 5:0.



По два гола в матче забили Виктор Цыганков (27, 29 минуты) и Евгений Коноплянка (48 и 75 минуты). Дебютный гол в составе сборной забил Роман Яремчук на 59-й минуте.

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Це неймовірна перемога!#МиЗбірна pic.twitter.com/bkCc57OyyE — Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) June 7, 2019



После трех туров Украина лидирует в турнирной таблице, набрав 7 очков, далее идет Люксембург — 4 очка. Далее идет Португалия с 2 баллами, Литва и Сербия набрали по 1 пункту. Три последние сборные провели только по два матча в отборе.



10 июня Украина во Львове примет Люксембург. Начало матча в 21:45.