«Слуга народа» собирается помочь Зеленскому вернуть Донбасс и Крым, а также реформировать армию

В партии «Слуга народа» намерены создать систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украину, систему поддержки украинского языка и культуры с помощью фискальных стимулов и приоритетного государственного финансирования. Об этом говорится в предвыборной программе партии.



Кроме того, в партии обещают ввести гуманитарную политику, «которая будет способствовать культурному, гражданскому и духовному объединению граждан Украины».



Также «Слуга народа» собирается обеспечит законодательное сопровождение инициатив президента Украины Владимира Зеленского, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.



Политсила обещает установить расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП и восстановить реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО.



В «Слуге народа» намерены остановить отток кадров из армии, ввести систему обучения и переобучения солдат и офицеров, ввести жесткие наказания за коррупцию и хищения в Вооруженных силах и Минобороны, децентрализовать и демонополизировать оборонные госзакупки.