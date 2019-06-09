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На Донбассе запретят стрелять и снимут блокаду? Главное за неделю

09 июня 2019, 22:40

На Донбассе запретят стрелять и снимут блокаду? Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 3 - 9 июня.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый зарубежный визит в Брюссель, где встретился с лидерами ЕС и генсеком НАТО. В бельгийской столице Зеленский выразил готовность вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности. Также глава государства заявил о перезапуске минского процесса.

При этом «Дорожная карта» президента Зеленского по минским переговорам не будет публичной до согласования с партнерами по «нормандскому формату».

5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Украинское представительство снова возглавил Леонид Кучма. 

В результате переговоров стороны определили сроки разведения сил у Станицы Луганской. Перемирие в этом районе объявлено с 10 июня. 

Одной из договоренностей стало не только определение времени начала «режима тишины», но и механизма его внедрения. Рабочая группа до 19 июня разработает предложения к следующему заседанию. По словам Кучмы, в договоренности должны указать запрет на ответный огонь и обстрелы объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, Кучма предложил снять экономическую блокаду с неподконтрольных территорий. Этот вопрос рассмотрят предметно на следующей минской встрече 19 июня. В администрации президента Украины пояснили, что снятие экономической блокады возможно, если стороны пойдут на встречу друг другу. В частности, на Банковой рассчитывают на отмену рублевой зоны и «национализации» предприятий, проведенной группировками «ДНР» и «ЛНР». 

Более 60% украинцев выступают за дипломатические пути урегулирования проблемы Донбасса, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Политика

Генеральная прокуратура Украины открыла три уголовных производства, связанных с переговорами в Минске - о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил в особый период и по факту государственной измены.

Владимир Зеленский считает, что обострение боевых действий, в ходе которых 7 июня двое украинских военных погибли, а 12 пострадали, свидетельствуют о потере Россией контроля над боевиками. Также он подчеркнул, что ВСУ будут «жестко» отвечать на обстрелы.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк назвал «оценочным суждением» это заявление Зеленского. «Конечно, Россия там присутствует и играет очень важную роль», — добавил он.

Президент России Владимир Путин заявил, что не отказывался встречаться с Зеленским. По словам российского лидера, эту встречу ему «никто не предлагал».

Права человека

Кабинет министров упростил въезд на оккупированные территории для граждан младше 16-ти лет, которые выехали для оформления документов. Отныне подростки смогут возвращаться при наличии справки от территориальных органов миграционной службы.

Боевые действия

9 июня в неподконтрольной украинским властям Горловке на неизвестном взрывном устройстве был тяжело ранен подросток.

7 июня в поле под Попасной Луганской области пострадали двое трактористов при подрыве.

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали последствия обстрела 4 июня мечети Ахать-Джами в прифронтовом микрорайоне Октябрьский в Донецке.

Общество

Двое шахтеров погибли под землей на подконтрольной группировке «ДНР» территории, еще двое — в районе под контролем «ЛНР».

В Донецке существуют проблемы с вывозом мусора из-за недостаточного количество спецтехники. Это привело к ухудшению санитарного состояния улиц и социальному напряжению среди жителей.

В МВД России заявили, что получили несколько тысяч заявлений от жителей Донбасса о получении гражданства. Точную цифру заявлений в ведомстве не назвали.

В «ДНР» заявили, что водоемы Донецка в 97% случаев не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

Экономика

На подконтрольной группировке «ДНР» территории выросли цены на газ и бензин марок АИ-98, АИ-95, АИ-92. Подорожание объясняют повышением закупочной цены.

Дайджест видео-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: «ДНР» следит за событиями в Минске и Брюсселе, оценивает заявления Зеленского // Экоактивисты в Мариуполе требовали от Ахметова сократить выбросы его заводов // Кандидаты в Верховную Раду готовятся «засевать гречкой» школы, дворцы культуры, и детские сады - политики используют детей для пиара // ВУЗ-переселенец из Луганска и аграрный колледж не поделили здание.

«Донбасс Реалии»: Зеленский запретит стрелять на Донбассе? / Когда танки «Оплот» и «Армата» будут воевать на Донбассе? / Донбасс в очереди за российскими паспортами.

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