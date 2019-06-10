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Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе

10 июня 2019, 07:50

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе

Патруль миссии ОБСЕ оказался в зоне обстрела из стрелкового оружия во время мониторинга ситуации с безопасностью на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Отмечается, что во второй половине дня 9 июня патруль миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 метрах к востоку от блокпоста вооруженных формирований на расстоянии ориентировочно 1,2 километрах к юго-западу от населенного пункта Молодежное на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области.

В 14:34 к патрулю подошли два члена вооруженных формирований. После непродолжительного общения с тремя наблюдателями, находившимися снаружи автомобилей, они вернулись на блокпост.

В 14:36 три члена патруля миссии, стоявшие у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 метров к югу. После этого они услышали, как по крайней мере 3 пули пролетели из западного направления примерно в 5 метрах над ними.

Патруль ОБСЕ благополучно вернулся на свою базу в Кадиевку (бывший Стаханов) на неподконтрольной Луганщине.

ТЕМЫ

Организации
ОБСЕ
Прочее
Обстрел

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