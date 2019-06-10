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Новинский заявил, что на Донбассе — «гражданский конфликт»

10 июня 2019, 13:21

Новинский заявил, что на Донбассе — «гражданский конфликт»

Глава фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Вадим Новинский считает, что на Донбассе — гражданский конфликт.

«Очень важно остановить этот гражданский конфликт, подчеркиваю, гражданский конфликт на юго-востоке», — заявил он во время выстпления на съезде «Оппоблока» в Киеве.

Новинский подчеркнул, что его политсила выступает за дипломатический путь решения конфликта. «А путь к достижению мира известен. Он один — это Минские соглашения», — добавил Новинский.

Политик подчеркнул, что если для достижения мира «нужно вести прямые переговоры с Луганском, Донецком и Москвой», то это «надо делать».

Как сообщалось, «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам» договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Украина, США и ряд других государств, а также НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ, ЕC обвиняют Россию во вмешательстве в ситуацию на Донбассе: в частности, в использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках оружия и финансовой поддержке. Российские власти продолжают отрицать обвинения в участии в боевых действиях и в поставках оружия группировкам «Л-ДНР».

ТЕМЫ

Люди
Вадим Новинский
Организации
Оппозиционный блок

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