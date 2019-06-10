За организацию «референдума» на Луганщине женщина получила три года условно

Жительницу Новоайдарского района осуждено за участие в проведении «референдума» в мае 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года обвиняемая по предварительному сговору с другими лицами участвовала в организации и проведении на территории Новоайдарского района так называемого «референдума».



«Находясь в помещении здания одного из коммунальных учреждений города, где была организована работа "участковой избирательной комиссии", женщина выполняла функции "члена комиссии", а именно: оформляла списки избирателей, выдавала местным жителям "бюллетени" для голосования, а также вместе с другими "членами комиссии" по завершению так называемого "референдума" осуществила подсчет голосов», - говорится в сообщении.



С учетом того, что во время досудебного расследования обвиняемая признала свою вину и способствовала раскрытию преступления и других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности, которую с обвинительным актом направлено в суд.



По результатам судебного рассмотрения Новоайдарским районным судом Луганской области организатор «референдума» признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, и приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.