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«Сила людей» назвала 14 человек, которые идут на выборах в Раду

10 июня 2019, 21:19

«Сила людей» назвала 14 человек, которые идут на выборах в Раду

Партия «Сила людей» представила 14 человек из списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

«После бурного съезда "Сила людей" выдвигает почти 70 партийцев, людей, представляющих различные регионы, сферы, но с желанием развивать страну и открытую политсилу. Нашим кандидатам есть чем похвастаться, об этом будем подробно рассказывать дальше. Главное – это не случайные люди, которых срочно вписали в список, а сплоченная команда новых, чистых, но опытных и подготовленных политиков», - говорится в сообщении.

В «Силе людей» назвали таких кандидатов:

Александр Солонтай – общественный деятель, основатель партии, эксперт Института политического образования. Основатель и председатель общественной организации «Фонд региональных инициатив».

Светлана Сова – депутат городского совета Кривого Рога, которая была оппоненткой местной власти со времен президентства Виктора Януковича. Юрист, лидер многих местных инициатив. Выступает за активное участие женщин в политике.

Юрий Бова – 14-й год подряд является мэром Тростянец Сумской области.

Ольга Омельчук – руководитель образовательных проектов Фонда Фридриха Науманна. Военнослужащая Вооруженных сил Украины в 2014-2015 годах, координатор «Майдан.Медики». В прошлом – мэр города Нетишин Хмельницкой области (2010-2012 годы). Магистр права и государственного управления, адвокат.

Максим Бородин – депутат и председатель фракции «Силы людей» в городском совете Мариуполя Донецкой области. Лидер экологического движения, собирал в Мариуполе многотысячные экологические акции протеста. Победитель всеукраинского телепроекта «Новые лидеры». «Новостям Донбасса» Бородин сообщил, что планирует баллотироваться по 58-му округу в Донецкой области.

Владимир Шматько – действующий мэр города Чортков Тернопольской области. Избирался на различные общественные и государственные должности. Воевал в АТО.

Иван Сороколит – частный предприниматель, автор и реализатор многих общественных проектов. Выступает за развитие города и прозрачность деятельности исполнительной власти.

Виктор Загреба – общественный деятель, приобщился к изменению государственной политики в Министерстве инфраструктуры Украины. Магистр государственной политики (Университет Мэриленда, США)

Роман Михайлов - предприниматель из агросферы. Кандидат экономических наук.

Юрий Морозов – общественный активист Кривого Рогп Днепропетровской области.

Ксения Гнатовская – дипломированный психолог, тренер с 28-летним стажем.

Денис Тарасов – правозащитник, адвокат, общественный деятель из Запорожья. Координатор по разработке программы партии «От формы к реформе правоохранительных органов». Участник и соорганизатор Евромайдана в Запорожье.

Наталия Веселова – народный депутат Украины, военная волонтерка, председатель благотворительной организации «Благотворительный фонд помощи батальона Донбасс». Планирует баллотироваться на округе №51 в Донецкой области.

Остап Еднак - народный депутат Украины, экономист-международник, Global MBA, активист «Гражданского сектора Евромайдана», сокоординатор Реанимационного пакета реформ (РПР).

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