Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание

Обновлено
11 июня 2019, 10:05

Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание

Конституционный суд Украины начал заседание, на котором рассматривается констуционность указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выводов 21 июля. Прямую трансляцию ведет телеканал «UA:Перший».

В зале присутсвует президент Зеленский. Однако после вступительного слова он покинул зал, «чтобы никто не сказал, что решение было принято под давлением».

Во время выступления президент выразил уверенность, что указ соответствует «духу и букве закона». «Граждане Украины не просто не верят Раде — рейтинг доверия 4%. Люди аплодируют роспуску Верховной Рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения — это попытка народных депутатов удержаться за свои кресла и возможность обогатиться», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил: «Думаю, что вы примете справедливое решение, за которое не будет стыдно».

Конституционный суд приступил к рассмотрению по существу производства по представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Организации
Конституционный суд
События
Парламентские выборы 2019
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:52
В Донецке и Горловке произошло два крупных пожара
08:54
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки
08:18
В Антраците погиб ребенок, на которого наехал автомобиль
22:54
Смерть на блокпосте и разведение сторон у Станицы Луганской. Главное за день
22:29
Мужчина получил ранение, когда ехал на велосипеде на блокпост боевиков под Донецком
19:13
В «ДНР» заявили о смерти мужчины на своем блокпосте
08:47
«ЛНР» задержала своего «полицейского» по обвинению во взяточничестве
07:50
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе
22:40
На Донбассе запретят стрелять и снимут блокаду? Главное за неделю
16:25
16-летний юноша тяжело ранен в результате подрыва в Горловке
10:03
На шахте «ЛНР» погибли двое горняков
09:10
СМИ: Алкогольный фальсификат «ЛНР» контрабандой попадает в ЕС
22:40
«ДНР» vs Зеленский: к чему приведет «воскрешение» минских переговоров ►
21:41
В «ДНР» призвали не искать подтекста в СМС-рассылке с просьбой кипятить воду
17:26
В одном из районов Донецка закрыли хирургическое отделение: здание в аварийном состоянии
все новости
12:10
«Шахтер» объявил об уходе главного тренера Фонсеки — он возглавил «Рому»
11:17
В Конституционном суде, где рассматривают указ Зеленского, сообщили о минировании здания
11:14
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия
11:07
Кабмин изменил формулу цены на газ для населения, что позволит ее снизить
10:52
В Донецке и Горловке произошло два крупных пожара
10:05
Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание
09:13
Порошенко заявил, что экономической блокады на Донбассе нет
08:54
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки
08:18
В Антраците погиб ребенок, на которого наехал автомобиль
23:34
Украина дома минимально обыграла Люксембург в отборе на Евро-2020
22:54
Смерть на блокпосте и разведение сторон у Станицы Луганской. Главное за день
22:29
Мужчина получил ранение, когда ехал на велосипеде на блокпост боевиков под Донецком
22:14
Журналист «Громадського» будет баллотироваться в Верховную Раду
21:19
«Сила людей» назвала 14 человек, которые идут на выборах в Раду
20:48
За организацию «референдума» на Луганщине женщина получила три года условно
все новости
ВИДЕО
Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание
11 июня, 10:05
Украина дома минимально обыграла Люксембург в отборе на Евро-2020
10 июня, 23:34
В Мариуполе эко-активисты возмущаются заводами и спорят ►
10 июня, 15:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция