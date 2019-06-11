В Луганске произошел пожар на заводе «Автомотозапчасть». Как сегодня сообщило «МЧС» при группировке «ЛНР», сообщение о возгорании поступило 10 июня после 18:00.



По прибытию подарных было установлено, что очаг возгорания находится в административном кабинете инструментального цеха. Из-за большой пожарной нагрузки — внутри хранилось много печатных документов — пламя быстро распространилось по кабинету и перекинулось на кровлю одноэтажного здания. Внутри цеха наблюдалось сильное задымление.



Пожар был ликвидирован в 19:52. Жертв и пострадавших нет, отмечает «МЧС ЛНР».



Огнем уничтожен кабинет площадью 9 квадратных метров, крыша на площади 100 квадратных метров в инструментальном цеху.



Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Все фото: «МЧС ЛНР»