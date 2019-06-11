Зеленский предложил Раде назначить главой МИД Пристайко вместо Климкина

Фото: Администрация президента / Архив.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Вадима Пристайко. Об этом сообщил заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка, передает «Интерфакс-Украина».



«Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел», — сказал он на брифинге.

6 июня Верховная Рада отказалась уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины. Тогда некоторые депутаты говорили, что не готовы голосовать за увольнение нвнешних глав МИД и Минобороны, так как президент не предложил им замену.



Вадим Пристойко сейчас является замглавы администрации президента.