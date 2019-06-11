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Украина вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу

11 июня 2019, 20:57

Украина вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу

Фото: FIFA Фото: FIFA

Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу (игроки 1999–2003 годов рождения).

В полуфинале, который прошел в польском городе Гдыня, украинцы обыграли сборную Италии – 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил Сергей Булеца.

В конце встречи Италия сравняли счет, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот из-за отмашки со стороны итальянского игрока.

Обзор матча:



В финале 15 июня сборная Украины сыграет с победителем пары Эквадор – Южная Корея.

Впервые в истории украинцы на соревнованиях под эгидой ФИФА добились права на участие в матче за главный трофей. Для сборной U-20 лучшим достижением до 2019 года был выход в 1/8 финала.

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