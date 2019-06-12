«Укрзалізниця» отменила поезд Интерсити следующий по маршруту Константиновка –Киев с 18 июня. Об этом пишет «Славянск деловой».



Причина отмены – профилактика. Как долго продлится профилактика в Киеве не сообщают.



С 18 июня в Киев из Славянска можно уехать на поезде №124 Константиновка - Киев. Еще два поезда отправляются со станции Славкурорт. В 14:47 это скорый поезд 001Л Константиновка - Ивано-Франковск и скорый 002Д Константиновка- Ивано-Франковск.



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В пресс-службе «Укрзалізниці» сообщили, что информация о том, что с 18 июня отменен поезд Интерсити Константиновка - Киев, - не соответствует действительности. Поезд и в дальнейшем курсирует на маршруте.