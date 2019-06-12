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У Зеленского заявили, что в языковой закон могут быть внесены правки

12 июня 2019, 11:38

У Зеленского заявили, что в языковой закон могут быть внесены правки

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом единственным государственным языком в стране останется украинский. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

«Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский», – отметил Стефанчук.

По его словам, «откат назад» в декоммунизации не планируется.

«Все, что сделано – прекрасно. Если надо будет сделать что-то большее, то я уверен, что Владимир Зеленский как патриот Украины приложит к этому все усилия. Но надо не искать проблемы в прошлом, как с теми самыми поляками или венграми, а нарабатывать пути сближения, примирения, понимания друг друга», – добавил он.

Закон о люстрации он оценил, как «не весь качественный.

«Там есть полезные для страны вещи, но есть и моменты, которые вводят коллективную ответственность, что прямо противоречит Конституции Украины», – подчеркнул он.

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