ДТЭК прокомментировал ситуацию с углем на Луганской ТЭС

В случае дальнейшего отсутствия подтверждения Российской Федерацией возможности отгрузки угля на Луганскую теплоэлектростанцию ДТЭК переведет блоки на сжигание природного газа или будет импортировать антрацит из альтернативных источников. Об этом заявили в энергохолдинге.



Отмечается, что в последнем случае поставки будут осуществляться автотранспортом и в ограниченном объеме.



Как сообщается, в настоящее время запасы на складах станции составляют 125 тысяч тонн, чего достаточно для стабильной работы в течение 41 дня.



В компании заверили, что находятся в постоянном диалоге с Луганской военно-гражданской администрацией, Министерством энергетики и угольной промышленности, а также Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц относительно решения проблемы поставки угля на Луганскую ТЭС.

Ранее замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко заявил, что запасов угля на складах станции хватит до 20 июля, а российская сторона не выдавает разрешения на экспорт в Украину.



Луганская ТЭС обеспечивает энерго- и теплоснабжением 1 млн домохозяйств.



Поставки угля на ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива ДТЭК в РФ – шахтоуправление «Обуховская» в Ростовской области, так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.



В октябре 2018 года возникла ситуация, при которой Российская желдорога перестала подтверждать отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки. Станция вынуждена была перейти на сжигание газа. Данная ситуация разрешилась к середине ноября 2018 года после возобновления поставок антрацита с ШУ «Обуховская».



В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 60 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории Луганской области возникнет дефицит мощности в 180-220 МВт.