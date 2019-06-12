В Луганской области боевика «ЛНР» приговорили к восьми годам тюрьмы

Суд Луганской области приговорил боевика группировки «ЛНР» к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, в начале 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований.



«Придя специальную подготовку, он служил на различных должностях в так называемом "2-м армейском корпусе" оккупационных войск, где принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.



В марте текущего года украинские военные задержали боевика на линии соприкосновения и передали сотрудникам Службы безопасности.



«Задержанный дал подробные показания относительно своего участия в незаконных вооруженных формированиях, а также о присутствии кадровых военных ВС РФ на оккупированной части Донбасса», - отметила в пресс-службе.



Суд признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.