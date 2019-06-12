США предоставят Украине почти 700 млн долларов техпомощи в 2019 году

США в 2019 финансовом году предоставят свыше 695 млн долларов технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал экономический советник посольства США Джон Шютте.



«На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше 695 млн долларов. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь», - сказал дипломат.



Он также добавил, что Конгресс США определит будущий уровень помощи и виды программ, которые будут финансироваться.