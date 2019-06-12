На «Азовстали» остановлена доменная печь

На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе на капитальный ремонт остановлена доменная печь № 6. В компании Метинвест заявляют, что это связано с плановой модернизацией производства.



Как сообщают в пресс-службе компании, в ходе капремонта доменной печи будет выполнена модернизация системы шихтопадачи и бункерной эстакады, реконструкция литейного двора и самой печи, установлена новая система охлаждения с медными холодильниками, новая футеровка и бесконусное загрузочное устройство.



Сейчас идут подготовительные работы к демонтажу конструкций и капитальному ремонту.

