Путин считает, что Россия «неизбежно восстановит отношения с Украиной»

Президент России Владимир Путин считает, что отношения Украины и России будут восстановлены, независимо от того, как «будут складываться отношения с украинскими элитами». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир», передает «Интерфакс-Украина».



«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», - заявил Путин.



Президент РФ также сравнил прошлую власть в Украине и нынешнюю.



«Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично», - сказал российский президент.