Хомчак: Проход кораблей ВМС через Керченский пролив пока не планируется

Начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что Украина не будет в ближайшее время проводить корабли ВМС через Керченский пролив. Об этом он рассказал в интервью «BBC Украина».



«У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать <...> Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ», - пояснил он.



По его словам, уровень угрозы в Азовском и Черном морях не уменьшился.

17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил до конца июля сроки ареста 24 украинским морякам, арестованным после силового захвата российскими силовиками в районе Керченского пролива осенью 2018 года.



Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ). 15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.



25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и украинских моряков.



27 мая Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов восьми украинских военнопленных моряков.