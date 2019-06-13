Въезд в Украину запрещен почти 3,5 тысячам россиян

По состоянию на апрель 2019 года въезд в Украину запрещен более 3 тысячам гражданам России. Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины в ответ на запрос УНН.



«По состоянию на апрель месяц 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ», - говорится в сообщении.



В ведомстве также отметили, что в настоящее время выполняются поручения уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину 14139 лицам, из них 5684 граждан РФ.