На четырех пляжах в Мариуполе нашли кишечную палочку

В четырех пробах морской воды на пляжах Мариуполя обнаружено превышение нормы лактозопозитивных кишечных палочек. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете со ссылкой на результаты исследований «Донецкого лабораторного центра МОЗ Украины».



Наибольшее загрязнение обнаружено на пляжах Приморского района возле гостиницы «Турист» и возле кафе «RAFALE».



«Показатель индекса ЛКП в этих точках отбора составляет 70000 на 1 дм куб, при норме не более 5000 на 1 дм куб», — сказано в сообщении.



Почти в 5 раз превышает норму уровень содержания кишечных палочек на Левобережном пляже в районе улицы Виноградной — 24 000 на 1 дм куб, и в 2,5 раза на пляже Приморского района в у судоремонтного завода.



Пробы брали 3 июня. Согласно результатам, самой чистой была вода на Левобережном пляже в районе водной станции «Наш уголок».

