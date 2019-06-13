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РФ намерена включить в делецию ПАСЕ представителей Крыма

13 июня 2019, 22:39

РФ намерена включить в делецию ПАСЕ представителей Крыма

Россия намерена возобновить участие в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы, что может произойти уже на ближайшей летней сессии. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

По его словам, в делегацию РФ будут включены парламентарии, представляющие аннексированный Крым.

Если в первый день работы сессии ПАСЕ 24 июня организация примет резолюцию о предоставлении российской делегации полномочий по участию в ней, то Россия в тот же день направит заявку на участие и уже 25 июня будет в Страсбурге, сказал журналистам Володин.

По его словам, речь идет о восстановлении базовых прав российской делегации — участие в работе организации, голосование и выступление.

В том случае, если 25 июня при регистрации полномочия российской делегации не будут восстановлены в полном объеме, тогда делегация покинет сессию, пояснил он. Взнос России в Совет Европы будет оплачен только если будут подтверждены все полномочия, уточнил спикер.

По словам источника журналистов в Думе, решение включить в делегацию представителей Крыма может поставить под вопрос легитимность всей делегации и приведёт к напряжению в процессе возвращения России в ПАСЕ. Однако, отметил он, со стороны ПАСЕ могут быть применены персональные санкции к этим депутатам, а не ко всей делегации.

3 июня комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в котором предлагалось предоставить российской делегации необходимые полномочия для участия в сессии в июне.

13 мая министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина откажется от выполнения Минских договоренностей, если Германия и Франция добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы.

Представитель избранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал заявление Климкина неправильным.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за Крыма и событий на Донбассе. Со своей стороны РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что могло привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ.

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