HRW призывает упростить процедуру выплат пенсий жителям неподконтрольного Донбасса

Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Украину упростить процедуру выплат пенсий жителям неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. Об этом заявила Рейчел Денбер, заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии, передает «Радио Свобода».



«Пенсионеры на востоке Украины имеют те же права на их пенсии, и другие украинцы, однако правительство делает их жизнь сложнее. Есть шаги, которые украинская власть может и должна сделать, чтобы упростить жизнь пенсионеров», - сказала она.



По данным правозащитников, ежемесячно около одного миллиона человек пересекают блокпосты на Донбассе. Более половины из них - люди, которые ездят на подконтрольную украинской власти территорию для получения пенсий.