В результате обстрела обесточена одна из линий электропередачи Южнодонбасского водопровода

В результате обстрела 13 июня обесточена одна из линий электропередачи Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщается на сайте КП «Вода Донбасса».



«Сегодня в 15:15 в результате боевых действий обесточена линия электропередачи ВЛ-35 кВ «Ясиноватая - ДБВТ №1», от которой осуществляется электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода», - говорится в сообщении.



В компании отметили, что пока электроснабжение насосной станции осуществляется от ЛЭП ВЛ-35 кВ «Ясиноватая – ДБВТ №2».