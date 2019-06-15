Авария на шахте «Торецкугля»: погиб один рабочий

Один рабочий погиб в результате аварии в государственной шахте «Центральная» под Торецком в Донецкой области в пятницу, 14 июня. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



По данным спасателей, вчера в 20:56 на шахте произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси и обвал породы.



На аварийном участке находилось два горняка, один спасся самостоятельно.



В ночь на 15 июня спасатели нашли тело второго горняка — мужчины 1983 года рождения.



«Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность», — сказано в сообщении.



Шахта «Центральная» входит в состав госпредприятия «Торецкуголь».

