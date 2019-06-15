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Авария на шахте «Торецкугля»: погиб один рабочий

15 июня 2019, 10:07

Авария на шахте «Торецкугля»: погиб один рабочий

Один рабочий погиб в результате аварии в государственной шахте «Центральная» под Торецком в Донецкой области в пятницу, 14 июня. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, вчера в 20:56 на шахте произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси и обвал породы.

На аварийном участке находилось два горняка, один спасся самостоятельно.

В ночь на 15 июня спасатели нашли тело второго горняка — мужчины 1983 года рождения.

«Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность», — сказано в сообщении.

Шахта «Центральная» входит в состав госпредприятия «Торецкуголь».

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