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Над Мариуполем поднялось оранжевое облако из-за выброса на комбинате Ахметова

15 июня 2019, 12:21

Над Мариуполем поднялось оранжевое облако из-за выброса на комбинате Ахметова

В Мариуполе на одном из металлургических комбинатов компании Метинвест произошел выброс, в результате чего образовалось оранжевое облако. Об этом сообщает местный сайт 0629.

Облако появилось около 9.40 14 июня над доменным цехом меткомбината.

В момент выброса и после на место не выезжала передвижная лаборатория «Атмосфера», поэтому не было зафиксировано, имело ли место превышение нормы ПДК в Кальмиусском и Центральным районах.

Данный выброс бурого дыма произошел в связи с отсутствием на доменной печи фильтров.

В пресс-службе компании «Метинвест» заявили, что во время выпуска чугуна произошел выход коксовой мелочи из ствола чугунной лётки.

«При ведении технологического процесса периодически происходит самоочищение горна доменной печи от накопившейся коксовой мелочи. Выход коксовой мелочи из летки сопровождается кратковременным выходом бурого дыма, который не может быть подавлен за счет существующей системы пылеподавления азотом», — заявили в пресс-службе, добавив, что предприятие работает в штатном режиме.

Чтобы такой выброс не повторялся, на комбинате увеличили дозировку материалов для промывки горна печи.

В 2019 на комбинате намерены установить современный аспирационные фильтры для литейного двора и подбункерной эстакады доменной печи № 3, после чего случаи выбросов бурого дыма на предприятии пообещали исключить.

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