Президент Владимир Зеленский находится с визитом в Мариуполе Донецкой области. В частности, он посетил металлургический комбинат им. Ильича, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Вместе с Зеленским на ММКИ также приехал министр внутренних дел Арсен Аваков. Во время визита присутствуют гендиректор «Метинвест холдинг» Юрий Рыженков, мэр Мариуполя Вадим Бойченко и посол Франции в Украине Изабель Дюмон.



Сегодня запланировано подписание меморандума о начале строительства комплекса кислородного блока на ММКИ.

«Мы будем говорить об очень больших инвестиционных проектах в Украину. Эта инвестиция — это первый иностранный инвестиционный проект в Мариуполь начиная с 2014 года», — заявил Зеленский, находясь на ММКИ.