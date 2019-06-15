Зеленский заявил на Донбассе, что в минском процессе есть продвижение

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Мариуполь (Донецкая область) заявил журналисту «Новостей Донбасса», что у Украины есть «продвижение» в минском процессе.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что обозначает «дорожная карта Зеленского по Минску» и будет ли она похожа на «формулу Штайнмайера», президент сказал: «У нас есть минские договоренности внутри которых мы уже действуем. Было у нас одно заседание 5-го числа, 19-го — второе. Надеюсь, что мы будем двигаться. Мне кажется, что у нас уже есть продвижение, но пока публично говорить о том, что мы что-то сделали... давайте что-то сделаем! Увидим результат, тогда посмотрим».

Президент добавил, что для него важно «окончание войны, возвращение наших территорий».

«Это наши территории и там находятся наши люди, мы все украинцы, и, конечно, мы будем разрабатывать большую программу восстановления Донбасса, наши ребята уже трудятся над этим. А сейчас мы говорили с местными, скажем так, представителями и будем срочно изучать вопрос и жилья переселенцам и военным, затем дороги Мариуполь-Запорожье», — добавил Зеленский, общаясь с журналистом «Новостей Донбасса» сегодня в Мариуполе.

Вместе с Зеленским в Мариуполь 15 июня приезжала и Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, 18 июня - Федеративную Республику Германия. Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса.

19 июня состоится следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

«Формула Штайнмайера» была предложена в конце 2015 года уже бывшим главой МИДа Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Ее алгоритм предусматривает параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности.

«Дорожная карта» президента Украины Владимира Зеленского по минским переговорам не будет обнародована как минимум до 19 июня. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

5 июня спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что ТКГ на следующем заседании (то есть 19 июня) обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.