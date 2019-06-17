Совет ЕС: Непризнание аннексии Крыма — фундамент в сотрудничестве по Черноморскому региону

В Совете Европы заявили, что для сотрудничества в Черном море необходимо придерживаться международного права и принципов независимости и территориальной целостности. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на официальный документ Совета ЕС.



Так, в выводах Совета Европы относительно привлечения Евросоюза к региональному сотрудничеству в Черном море говорится, что ЕС остается приверженным к содействию процветанию, стабильности и устойчивости в регионе.



«Совет подчеркивает растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и призывает к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве, на базе инициативы Черноморской синергии», — заявили в Совете ЕС.



Также в документе подчеркивается необходимость привлечения новых возможностей для экономического развития в регионе и за его пределами.



Кроме того, Совет Европы остается озабоченным вызовами для безопасности в Черноморском регионе.



«Уважение международного права, принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС относительно непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для регионального сотрудничества в Черноморском регионе», — отмечается в документе.