Зеленский: Мы не можем ждать реализации «Минска» еще 5 лет

Украина изменит формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в случае отсутствия прогресса в рамках Минских договоренностей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.



«Мы пока доверяем Минскому процессу. Мы надеемся, что оно является решением. Мы возобновляем его, чтобы договориться о прекращении огня и освобождении заключенных. Но мы не можем ждать еще 5 лет, потому что украинцы умирают каждый день. Если потребуется, мы найдем любой другой способ переговоров, либо в "нормандском", либо в другом формате», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что дипломатам Трехсторонней контактной группы необходимо дать шанс поговорить вновь.



Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет завтра, 19 июня.



На брифинге в Париже 17 июня Зеленский отметил, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами и продолжит работу в Минском формате.



Последняя встреча ТКГ прошла в Минске 5 июня. Итог заседания: