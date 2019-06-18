Адвокат полковника ВСУ отрицает его причастность к крушению МН17

Адвокат подозреваемого в госизмене полковника ВСУ Ивана Безъязыкова Виталий Тытыч отрицает причастность своего подзащитного к крушению малайзиского «Боинга» рейса МН17. Об этом он сказал в комментарии «Громадському».



Ранее нидерландский телеканал Nieuwsuur назвал имена предполагаемых подозреваемых в причастности к крушению МН17, среди которых также присутствует Безъязыков.



«Безъязыкова допросили еще в 2016 году, а потом мы встречались с JIT, я передавал им свидетельство Безъязыкова, они просили уточнения, мы встречались в посольстве Нидерландов. Я правда не могу передать, о чем там говорилось. Но они интересовались, знает ли он что-то об обстоятельствах, в которых он находился в плену у этих боевиков, или они что-то говорили о боинге», — рассказал адвокат.



Тытыч подчеркнул, что полковник Безъязыков не может быть причастным к крушению МН17, потому что попал к боевикам уже после катастрофы.



«Он попал в плен к тому бандформированию, которое могло помогать россиянам, но он попал позже. Это очевидный фейк», — сказал адвокат.



По словам источника журналистов в украинском следствии, Ивана Безъязыкова не будет в списке из четырех подозреваемых, которых 19 июня объявит Международная Следственная группа (JIT).



По версии СБУ, Безьязикова завербовали уже в плену боевиков «ДНР», куда он попал в августе 2014 года, тогда как самолет сбили в июле 2014 года.



Безъязыкова освободили из плена боевиков «ДНР» в 2016 году, после чего арестовали по подозрению в сотрудничестве с боевиками. Сейчас он находится под стражей по обвинению в государственной измене. Как пишет Самборская, летом 2014 года Безъязиков встретил двух россиян, которые связаны с перевозкой «Бука».