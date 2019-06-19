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Зеленский подтвердил факт встречи с Ахметовым

19 июня 2019, 19:22

Зеленский подтвердил факт встречи с Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал о встрече с олигархом Ринатом Ахметовым. Видео заявления было опубликовано «Украинской правдой».

«С Ахметовым встречался. Уже была встреча», — отметил Зеленский. Он пообещал раскрыть детали разговора во время завтрашней встречи с бизнесом.

При этом президент заверил, что разговор с Ахметовым не носил политического характера. «То, что мы отменяем "Роттердам+" — это будет и будет демонополизация. И господин Ахметов это слышал», — подчеркнул Зеленский.

При этом, по его словам, большому бизнесу сейчас необходимо вкладывать деньги в Украину. «Наши большие бизнесмены стали богатыми именно в Украине. Поэтому сейчас такое время, как мне кажется, что все эти деньги нужно возвращать и вкладывать в Украину», — резюмировал глава государства.

Как сообщалось, Зеленский анонсировал проведение в сентябре инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

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