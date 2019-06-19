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Имена первых подозреваемых в деле МН17, встреча ТКГ и насилие в плену. Главное за день

19 июня 2019, 22:15

Имена первых подозреваемых в деле МН17, встреча ТКГ и насилие в плену. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 19 июня.

Политика

Международная следственная группа (JIT) обнародовала имена четырех подозреваемых в причастности к крушению пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17. Среди них — граждане РФ Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Все четверо объявлены в международный розыск. Дубинский отрицает свою причастность к катастрофе.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что один из подозреваемых в сбитии МН17 Леонид Харченко скрывается на неподконтрольной властям части Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что международный трибунал накажет всех виновных в крушении самолета. На борту «Боинга 777» находились 298 человек. Все они погибли.

В МИД России назвали результаты расследования JIT «абсолютно голословными обвинениями», которые «направлены на дискредитацию РФ в глазах международного сообщества».

В Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы. Накануне переговоров президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил четырех уполномоченных в рабочих подгруппах ТКГ. Переговорщики не смогли договориться о «хлебном перемирии» и продолжат дискуссии на следующей встрече 2 июля.

Помощник президента РФ Владислав Сурков представит Москву на будущих переговорах в «нормандском формате», которые запланированы на 12 июля. 

Экономика

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что Киев готов снять экономическую блокаду с отдельных районов Донбассе после возврата захваченных активов и предприятий украинским собственникам. 

Права человека

Первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что 12 человек, освобожденных из плена боевиков в декабре 2017 года, признались, что стали жертвами сексуального насилия. 

Общество

Жители оккупированной части Донбасса получают паспорта граждан РФ с незаполненным полем места регистрации. «Громадське» показало, как жители Луганска ездят за паспортами в Ростовскую область.

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