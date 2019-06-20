Основатель батальона «Восток» Ходаковский вернулся в Донецк

Фото: Александр Ходаковский / Facebook

Основатель батальона боевиков «Восток» и бывший секретарь совбеза группировки «ДНР» Александр Ходаковский вернулся в Донецк из России. Об этом он рассказал «Федеральному агентству новостей».

«Я вернулся на территорию, и у меня нет разногласия с представителями российской власти, российской системы. Все вопросы, которые у нас были, урегулированы», – отметил он.

Также Ходаковский заверил, что у него нет планов и задач «штурмовать большую политику местного масштаба».

«У меня есть свои локальные задачи, которые с меня никто не снимал с точки зрения объективной реальности. Я достаточно компетентный специалист в своей области, я знаю и понимаю вещи в военном отношении, пройдя определенную школу в 2014-2015 годах. Понимаю некоторые вещи, которые другие не видят и не понимают. Мне есть куда прилагать свои усилия, даже если я останусь на том же самом уровне, на котором находился до своего, так скажем, незапланированного выезда на территорию Российской Федерации», – подчеркнул он.

По словам Ходаковского, он вел оппозиционную деятельность при Александре Захарченко и не будет этого делать при нынешнем главе «ДНР» Денисе Пушилине.

Ходаковский выехал из Донецка в Россию примерно год назад. В сентябре 2018 года он сообщил, что его не выпустили обратно в Донецк. По мнению Ходаковского, причина была в «выборах» главы «ДНР», в которых он собирался участвовать.