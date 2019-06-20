ЕС продлил санкции против РФ за аннексию Крыма

Европейский совет продлил санкции в отношении России, введенные в марте 2014 года в связи с аннексией Крыма.



Решение было принято в Брюсселе 20 июня. Оно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.



Данное решение будет опубликовано в и на следующий день вступит в силу.

12 июня постоянные представители Евросоюза сегодня в Брюсселе согласовали продление санкций, связанных с инвестированием в Крым.



Первые санкции в отношении РФ из-за аннексии Крыма ЕС ввел в марте 2014 года. Впоследствии они неоднократно продлевались.



Ограничения предусматривают ограничения на экономические отношения с компаниями и физическими лицами из Крыма, в частности запрещен импорт товаров с полуострова и экспорт ряда товаров. Также субъектам ЕС запрещено предоставлять туристические услуги в Крым, техническую помощь и услуги, связанные с инфраструктурными проектами в сферах транспорта, телекоммуникаций, энергорынка, разведки, добычи полезных ископаемых.





