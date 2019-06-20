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Путин считает, что результаты следствия по МН17 «ни о чем не говорят»

20 июня 2019, 18:24

Путин считает, что результаты следствия по МН17 «ни о чем не говорят»

Москва не видит доказательств своей причастности к крушению пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17, заявил президент России Владимир Путин. Об этом передает «Интерфакс».

«То, что мы видели и (что) представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств», — сказал Путин журналистам в четверг.

«Все, что было представлено ни о чем не говорит. У нас есть своя версия, мы ее представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет», — добавил он.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

19 июня Международная следственная группа (JIT) обнародовала имена четырех подозреваемых в причастности к крушению пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17. Среди них — граждане РФ Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Все четверо объявлены в международный розыск. Дубинский отрицает свою причастность к катастрофе.

Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») руководил специальной российской разведывательной службой, которая была сформирована в начале июля 2014 года. 

Олег Пулатов — экс-начальник разведывательно-диверсионного подразделения специальной российской разведывательной службы. Офицер ВС РФ, позывной «Гюрза». 

Игорь Гиркин руководил боевиками «ДНР» во время оккупации Славянска Донецкой области. После крушения самолета 17 июля 2014 года Гиркин заявил в социальных сетях, что боевики успешно атаковали украинский военный самолет. 

Леонид Харченко — бывший комендант от боевиков «ДНР» в Константиновке Донецкой области, гражданин Украины. Был подчиненным Пулатова. 

В МИД России назвали результаты расследования JIT «абсолютно голословными обвинениями», которые «направлены на дискредитацию РФ в глазах международного сообщества».

 

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