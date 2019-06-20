ГБР вызвало на допросы Тигипко и владельца канала «Прямой» по иску Портнова

Государственное бюро расследований вызвало на допросы по делам по заявлениям Андрея Портнова против пятого президента Петра Порошенко бизнесмена Сергея Тигипко и владельца канала «Прямой» Владимира Макеенко. Об этом сказал директор ГБР Роман Труба, сообщили «Українські новини».



«На сегодня нами направлены повестки и вызываются на допрос на следующую неделю Сергей Тигипко, а также Владимир Макеенко. После проведения допросов этих свидетелей нами будет вызван и, соответственно, экс-президент (пятый президент Петр Порошенко — ред.)», — отметил он.



Также глава ГБР сказал, что в рамках расследования дел начинается изъятие документов, в частности в Администрации президента, банках и регистрационных службах.



«На сегодняшний день суд удовлетворил 12 ходатайств следователей ГБР о доступе к документам. Мы будем делать изъятия в банках, в регистрационных службах и также в Администрации Президента. В ближайшие дни мы хотим получить уже оригиналы документов и начать проведение допросов свидетелей в этих процессах», — сказал Труба.



Он также сообщил, что сейчас ГБР расследует уже пять уголовных производств по заявлениям Портнова против Порошенко.