Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Суд приговорил к 9 годам тюрьмы обвиняемого в корректировке обстрела окраины Мариуполя

21 июня 2019, 11:40

Суд приговорил к 9 годам тюрьмы обвиняемого в корректировке обстрела окраины Мариуполя

Приморский суд Мариуполя приговорил обвиняемого в корректировке обстрела микрорайона «Восточный» Валерия Кирсанова к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщается в судебном реестре.

Также в приговоре сообщается, что осужденный по собственной инициативе передавал боевикам группировки «ДНР» данные о местах дислокации, численности и маршрутов передвижения, подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, в Мариуполе, селах Виноградное, Орловка Волновахского района Донецкой области, пос. Заря Володарского района Донецкой области, пос. Мирное Тельмановского района Донецкой области.

Кроме этого, Кирсанов передавал информацию боевикам о результатах обстрелов членами группировки «ДНР» поселков Заря, Гнутово, Виноградное, а также мкр Восточный.

Во время обыска, говорится в приговоре, по месту жительства было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Кирсанов заявлял, что он полностью не признает свою вину по предъявленному ему обвинению, а также отрицал доказанность прокурором факта принадлежности «ДНР» к террористическим организациям и принадлежности своих контактов к любым незаконным формированиям.

Также он утверждал, что изъятый у него револьвер системы «Наган» образца 1895 является антиквариатом., а изъятая граната – учебной.

«Эта позиция полностью опровергается выводами эксперта № 101 от 24 февраля 2015 в отношении револьвера к огнестрельному оружию и заключением эксперта № 103 от 24 февраля 2015 по отношению изъятой гранаты и запала УЗРГМ к боевой, ручной осколочной гранаты РГД-5 дистанционного действия», - говорится в решении суда.

Суд признал Валерия Кирсанова виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных  ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа без конфискации имущества.

А также постановил взыскать с осужденного в пользу государства расходы на проведение экспертиз в размере 12 тысяч 721 гривна.

Срок наказания исчисляется с 18 июня 2019 года.

В 2016 году Кирсанова приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и дело рассматривалось повторно.

В результате обстрела Восточного погиб 31 человек, 117 были ранены.

ТЕМЫ

Люди
Валерий Кирсанов
Места
Восточный Мариуполь
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:45
Житель Донецка получил ранения в результате обстрела
09:12
В Донецке произошел пожар на бывшем заводе пластмасс
23:56
ОБСЕ: В Донецке обстрелом повреждены здания на территории детской больницы
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
«Министром образования ДНР» стал работавший в Приднестровье
09:40
ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения домов после обстрела в Донецке
00:38
Основатель батальона «Восток» Ходаковский вернулся в Донецк
22:15
Имена первых подозреваемых в деле МН17, встреча ТКГ и насилие в плену. Главное за день
18:22
В Донецке рассказали о повреждении домов, больницы и бассейна обстрелами
17:00
Место прописки оставляют пустым. СМИ посмотрели, как выдают паспорта РФ жителям Донбасса
16:08
В «ДНР» заявили, что не будут убирать блокпост у Седово
12:41
«ДНР» ограничила число автомобилей на въезд на блокпосты. Люди ночуют в очередях
10:21
ОБСЕ зафиксировала повреждения школы, домов и линии электропередачи
21:33
Прогнозы на жд-сообщение с «Л-ДНР» и шанс для Минских соглашений. Главное за день
15:45
Кабмин спрогнозировал выгоды от возобновления жд-сообщения с неподконтрольным Донбассом
все новости
11:40
Суд приговорил к 9 годам тюрьмы обвиняемого в корректировке обстрела окраины Мариуполя
11:28
В Кабмине заверили, что шахты под контролем «Л-ДНР» не затопят свободную территорию
10:53
Президент Чехии считает, что миру нужно смириться с аннексией Крыма Россией
10:24
ООН направило медоборудование на неподконтрольный Донбасс
09:50
Выборы-2019: в Донецкой области — 55, в Луганской — 39 кандидатов в депутаты по состоянию на 21 июня
09:47
Поплавский заявил о подготовке встречи Зеленского и Путина
09:45
Житель Донецка получил ранения в результате обстрела
09:22
У Зеленского объяснили его заявление об отказе Ахметова от «Роттердам+»
09:21
Представительство Украины при ОБСЕ требует снять ограничения на проезд через КПВВ
09:12
В Донецке произошел пожар на бывшем заводе пластмасс
08:53
На Луганщине увеличилось количество заболевших после купания в озере
08:18
Палата представителей США утвердила предоставление Украине 700 миллионов долларов
08:14
Четверо украинских военных пострадали вчера на Донбассе
23:56
ОБСЕ: В Донецке обстрелом повреждены здания на территории детской больницы
23:30
Зеленский определился с новым губернатором Донецкой области
все новости
ВИДЕО
В Донецке произошел пожар на бывшем заводе пластмасс
21 июня, 09:12
Мирный план для Донбасса и манипуляции в СМИ на эту тему. Донбасс сегодня ►
16 июня, 17:31
Молодежная сборная Украины cтала чемпионом мира по футболу
15 июня, 21:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция