Ирландцам, которые при посадке в Киеве выкрикивали «ДНР, вперед!», запрещен въезд в Украину

Двум гражданам Ирландии, которые рейсом из Дублина прибыли в киевский аэропорт «Борисполь» в четверг, запрещен въезд в Украину на три года. Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, во время посадки самолета ирландцы достали символику России, «георгиевские ленты» и выкрикивали «ДНР, вперед!».



Пограничники выяснили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. «Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора», — отметили в ГПСУ.



Ирландец сообщил, что планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, однако с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Со слов иностранца пограничникам стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс ирландцы не имели.



Как сообщается, в багаже туристов пограничники обнаружили предметы, имеющие пропагандистский и провокационный характер, в частности национальную символику РФ и «георгиевские ленты».