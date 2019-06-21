Куць допустил, что останется главой ДонОГА

Глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць заявил, что готов к отставке при этом не исключает, что его могут переназначить губернатором. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Краматорске, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«К отставке — готов: вещи взял и пошел», — заявил Куць.



Он отметил, что не знает, кого президент Владимир Зеленский назначит главой ДонОГА. «Возможно, это буду я», — допустил Куць.



Отвечая на вопрос, на какую должность в СБУ он вернется в случае отставки с поста губернатора, Куць заявил, что это должны решать президент и глава спецслужбы.