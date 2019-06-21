В Угледаре жены шахтеров заблокировали трассу из-за невыплаты зарплаты

Фото: Facebook / Михаил Волынец

В Угледаре Донецкой области жены горняков заблокировали трассу из-за длительной невыплаты зарплаты на шахтах имени Сургая и «Южнодонбасская №1». Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«Женщины обеспокоены будущим своих семей, а как можно жить и воспитывать детей здоровыми и счастливыми. У них нет денег и в магазинах перестали давать продукты в долг. Поэтому сегодня жены горняков перекрыли трассу», - написал он.



По данным ИА «Вчасно», на стихийную акцию вышли 12 женщин, некоторые из них привели с собой детей. Протестующие уже остановили два рабочих автобуса с шахтерами. Часть горняков отправились добираться до шахт своим ходом, а около 20 человек присоединились к акции протеста.



При этом любой другой транспорт, кроме рабочих автобусов, женщины пропускают.



Одна из участниц протеста Анна рассказала, что шахтерам еще не выплатили часть зарплаты за апрель и май.



Фото: Facebook / Михаил Волынец



