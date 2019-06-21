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Глава ДонОГА заявил о критическом положении предприятий при «ДНР»

21 июня 2019, 16:33

Глава ДонОГА заявил о критическом положении предприятий при «ДНР»

Глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць заявил, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация в сфере экономики. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

«Когда встал вопрос возвращения активов украинских предприятий под украинскую юрисдикцию — там возвращать нечего физически. Половина предприятий уже не существует: либо вырезаны на металлолом, либо остановлены, либо оборудование, которое осталось, не подлежит восстановлению», — подчеркнул Куць.

По словам главы ДонОГА, об остановке промышленных предприятий свидетельствуют и данные по забору воды. «Анализируя заборы воды, на неподконтрольной территории во время, когда там хоть какие-то предприятия работали и платили за воду, на сегодняшний момент мы понимаем, что там почти ничего не работает», — сказал Куць.

По информации «Новостей Донбасса», президент Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы ДонОГА, однако его имя не разглашается.

ТЕМЫ

Организации
ДонОГА
Люди
Александр Куць

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