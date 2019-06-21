Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 21 июня.

Боевые действия



58-летний житель Петровского района Донецка получил осколочные ранения ноги в результате обстрела 14 июня.



Экономика



Глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць заявил, что половина экспроприированных предприятий на неподконтрольной территории уже не функционирует — «либо вырезаны на металлолом, либо остановлены, либо оборудование, которое осталось, не подлежит восстановлению».



Замминистра энергетики Украины Анатолий Корзун заявил, что ситуация перетока воды с шахт под контролем «ЛНР/ДНР» находится на контроле властей «и особой угрозы не несет».



Общество



Группировка «ДНР» отменила комендантский час в ночь с 21 на 22 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах.



Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев медицинское оборудование весом более 3 тонн на неподконтрольную властям часть Донбасса.



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