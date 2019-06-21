Партия «Слуга народа» назвала мажоритарщиков в Луганской области

Партия «Слуга народа» опубликовала список кандидатов-мажоритарщиков в Луганской области на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

По округу 105 (Жовтневый район, Луганск) баллотируется директор сельского фермерского хозяйства Сергей Кобзарь.

По округу 106 (Северодонецк, Кадиевка, Попаснянский район) идет предприниматель Алексей Кузнецов.

По округу 107 (Лисичанск, Кадиевка, Попаснянский район) идет начальник управления охраны здоровья Северодонецкого горсовета Александр Сорокин.

По округу 112 (Брянка, Голубовка, Первомайск, Рубежное) идет руководитель регионального подразделения частной компании Ярослав Мисинкевич.

По округу 113 (Белокураковский, Сватовский, Троицкий районы) идут основательница фонда «Белый голубь» Вита Слипец и предприниматель, руководитель спортклуба Артем Дмитрук.

По округу 114 (Беловодский, Маровский, Новопсковский, Новоайдарский, Станичнолуганский районы) идет предприниматель Максим Моисеев.