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Куць убежден, что на выборах в Донецкой области будет безопасно

21 июня 2019, 23:16

Куць убежден, что на выборах в Донецкой области будет безопасно

Глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць заверил, что на парламентских выборах 21 июля в Донецкой области избирательный процесс пройдет спокойно и без угрозы для жизни людей. Об этом он заявил во время брифинга в пятницу.

При этом Куць заверил, что в случае чрезвычайной ситуации подразделения правоохранительных органов, спасательные службы, а также военные смогут помочь людям провести эвакуацию.  

«Но я надеюсь, что будет тихо, как на выборах президента Украины – ни одного выстрела», - резюмировал Куць.

ТЕМЫ

Люди
Александр Куць
События
Парламентские выборы 2019

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