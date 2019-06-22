Беспилотник ОБСЕ глушили во время полета над Донецкой областью

Одна из сторон глушила беспилотник СММ ОБСЕ во время мониторинга ситуации в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



19 июня БПЛА миссии выполнял полет над подконтрольными правительству районами в северной части Донецкой области и неподконтрольными правительству районами в южной части области. Во время мониторинга БПЛА подвергся помехам сигнала, по оценке СММ, вследствие глушения.



Как отмечают в СММ, «глушение сигнала могло осуществляться из любого района в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА».