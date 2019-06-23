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Шахтеры Угледара бастуют вторые сутки

23 июня 2019, 17:23

Шахтеры Угледара бастуют вторые сутки

Михайло Волинець/Facebook Михайло Волинець/Facebook

В Угледаре Донецкой области горняки ГП шахтоуправление «Южнодонбасская № 1» продолжают забастовку из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Шахтеры отказываются спускаться в шахту.

Одному из горняков стало плохо. По данным Волынца, его прооперировали.

«Сегодня, 23 июня, во время акции протеста одному из шахтеров стало плохо, его забрала скорая. Горняку сделана операция, пока его жизни ничего не угрожает», — заявил глава НПГУ.

При этом Волынец не уточнил, что стало причиной плохого самочувствия шахтера.

Протест начался с первой смены вчера, 22 июня. Как сообщал Волынец, горняки требуют выплатить задолженность по заработной плате и вернуть 200 млн грн, которые предприятию задолжало ГП «Госуглепостав».

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