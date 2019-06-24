В «ДНР» признают, что на Макеевском метзаводе работают только несколько цехов

На Макееввском металлургичском заводе работают только несколько цехов. Об этом в эфире сепаратистского телеканала «Юнион» сообщила корреспондентка, которая освещала приезд на предприятие главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.



По ее словам, на предприятии это связывают с «экономической блокадой» со стороны Украины, а также рыночными условиями.



Также на «Юнионе» допустили, что работники завода во время закрытого заседания обсудили с Пушилиным «проблемы заработных плат».

С весны 2016 гда Макеевский метзавод контролирует сотруднячаящая с «ДНР» комания «Внешторгсервис». Владельцем завода является компания «Метинвест», которая потеря контроль над предприятием.



В январе 2017 года активисты объявили о торговой блокаде неподконтрольных Украине районов Донбасса. В блокаде принимали участие народные депутаты Семен Семенченко, Владимир Парасюк, Егор Соболев.



Вследствие этого были прекращены поставки угля и металла с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» частей региона.



В начале марта «ДНР» и «ЛНР» взяли под свой контроль предприятия, которые находились в украинской юрисдикции.



В середине марта Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением поддержал прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса.



Украинские власти заявляют, что готовы снять экономические ограничения, если «Л-ДНР» вернут предприятия украинским собственникам.