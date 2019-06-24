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Нардепов от Оппоблока допросили по делу о захвате власти Порошенко, Гройсманом и Парубием

24 июня 2019, 11:41

Нардепов от Оппоблока допросили по делу о захвате власти Порошенко, Гройсманом и Парубием

Государственное бюро расследований (ГБР) допросило нардепов от «Оппозиционного блока» в рамках их обращения, в котором пятый президент Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман обвиняются в захвате государственной власти. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Заявители в данном деле – Нимченко и Шуфрич – допрошены. Проводится расследование, планируются другие допросы», — рассказали агентству в ГБР в понедельник.

В своём обращении парламент аментарии утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман, «действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...».

Заявители утверждают, что Порошенко, 

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в парламенте отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Конституции. Депутаты считают это прямым нарушением Основного закона и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.

В Едином государственном реестре судебных решений содержится определение Шевченковского районного суда Киева от 7 июня, которое по жалобе народного депутата Нимченко обязывает ГБР открыть производство относительно совершения преступлений высшими должностными лицами государства (президентом Украины. премьер-министром и председателем Верховной Рады), предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В определении отмечается, что депутатское обращение Нимченко (лицо 1) и еще одного народного депутата (лицо 8) было направлено в ГБР 27 мая, однако в установленный срок ГБР не начало уголовное производство.

Шевченковский райсуд удовлетворил жалобу Нимченко на бездействие уполномоченного лица ГБР, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

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